سميرة أحمد: نفذت تعليمات إسماعيل عبدالحافظ بالحرف فى امرأة من زمن الحب

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن كواليس تعاونها مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ فى مسلسل “امرأة من زمن الحب” الذى عرض فى عام 1998، وذلك فى ذكرى وفاته.

وقالت سميرة أحمد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : كانت كواليس المخرج إسماعيل عبد الحافظ مليئة بالتفاصيل حيث سادت روح العائلة باللوكيشن مع الجدية والالتزام.

وأضافت سميرة أحمد: تعاونت مع إسماعيل عبد الحافظ فى مسلسل “امرأة من زمن الحب” وكنت حريصة على أن انفذ كافة تعليماته بالحرف لانه من المخرجين المهمين فى تاريخ الدراما المصرية.

مسيرة إسماعيل عبد الحافظ

ولد إسماعيل عبد الحافظ فى محافظة كفر الشيخ، يوم 15 مارس من عام 1941، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغات الشرقية من جامعة عين شمس، بتقدير "جيد جدا"، ورفض التعيين معيدا بالكلية، لمجرد تلقيه خطابا يفيد باعتماده للعمل بالإذاعة والتليفزيون، ثم عمل مخرجا بقسم رقابة الأطفال، ثم مخرجًا برقابة المسلسلات بالتليفزيون، وارتقى للعمل مساعد مخرج حتى عام 1969، ثم تربع على عرش إخراج الأعمال الدرامية عام 1970.

ارتبط مشوار إسماعيل عبد الحافظ الإخراجي، برفيق دربه الكاتب الراحل "أسامة أنور عكاشة" فكونا ثنائيًا من أروع ثنائيات الدراما المصري، دشنا من خلالها مدرسة درامية جديدة قائمة بمناقشة القضايا المصرية في إطار مجتمعي جاد، يهدف إلى تغيير المعتقدات الخاطئة، وإرساء القواعد السليمة لتأسيس مجتمع مبني على القيم والمبادئ الأخلاقية السليمة، فخرجت إلى النور مسلسلات بقيت خالدة في تاريخ الدراما المصرية مثل "الوسية"، "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، و"الشهد والدموع،"، و"امرأة من زمن الحب"، و"المصراوية"، و"عفاريت السيالة"، ثم توقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة في 2010 حزنا عليه.