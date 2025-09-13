إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن إسماعيل عبد الحافظ من المخرجين الذين يتميزون باختيار النصوص والسيناريوهات الجيدة وهذا سر نجاحه الحقيقى وهو سر نجاح أى مخرج أيضا.

وأضافت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد بمناسبة ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ : تعاونت معه فى الجزء الرابع والخامس من "ليالى الحلمية" وتقابلنا مرة أخرى فى مسلسل “سامحونى ماكنش قصدي” والذى أعتبره من الأعمال المهمة فى حياتى الفنية، حيث قدمت من خلال شخصية مختلفة تماما ويعتبر من الأدوار المهمة فى مسيرتى الفنية.

وأوضحت أن تعاون إسماعيل عبد الحافظ مع كبار المؤلفين مثل أسامة أنور عكاشة ويسرى الجندي ساهم بشكل كبير فى نجاحه كمخرج ونجاح العمل ذاته خاصة أن ليلالى الحلمية تعد علامة فى تاريخ الدراما المصرية بأجزائها الخمسة.

مسيرة إسماعيل عبد الحافظ

ولد إسماعيل عبد الحافظ فى محافظة كفر الشيخ، يوم 15 مارس من عام 1941، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغات الشرقية من جامعة عين شمس، بتقدير "جيد جدا"، ورفض التعيين معيدا بالكلية، لمجرد تلقيه خطابا يفيد باعتماده للعمل بالإذاعة والتليفزيون، ثم عمل مخرجا بقسم رقابة الأطفال، ثم مخرجًا برقابة المسلسلات بالتليفزيون، وارتقى للعمل مساعد مخرج حتى عام 1969، ثم تربع على عرش إخراج الأعمال الدرامية عام 1970.

ارتبط مشوار إسماعيل عبد الحافظ الإخراجي، برفيق دربه الكاتب الراحل "أسامة أنور عكاشة" فكونا ثنائيًا من أروع ثنائيات الدراما المصري، دشنا من خلالها مدرسة درامية جديدة قائمة بمناقشة القضايا المصرية في إطار مجتمعي جاد، يهدف إلى تغيير المعتقدات الخاطئة، وإرساء القواعد السليمة لتأسيس مجتمع مبني على القيم والمبادئ الأخلاقية السليمة، فخرجت إلى النور مسلسلات بقيت خالدة في تاريخ الدراما المصرية مثل "الوسية"، "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، و"الشهد والدموع،"، و"امرأة من زمن الحب"، و"المصراوية"، و"عفاريت السيالة"، ثم توقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة في 2010 حزنا عليه.