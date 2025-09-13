قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
فن وثقافة

نجل حسن يوسف يكشف عن تذكار حسين رياض لوالده

سارة عبد الله

كشف عمر، نجل الفنان حسن يوسف، عن علاقة والده الراحل بالفنان حسين رياض.

وشارك نجل حسن يوسف عبر “فيسبوك”، تذكارا من الفنان حسين رياض للفنان حسن يوسف، وكتب: “كان الأب الروحي في الفن لحسن يوسف”.

وتناول التذكار رسالة بخط اليد: “ولدي حسن، تقبل مني تذكاراً للمودة والزمالة والإخلاص”.

تذكار حسين رياض

مسيرة حسن يوسف الفن

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية.

وفي المسرح القومي، اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها، ثم قدم بعدها عدة أعمال فى مرحلة الستينيات، وقد لمع نجمه بشدة خلال تلك المرحلة.

شارك الفنان حسن يوسف فى 4 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦: أنا حرة ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣.

اشترك الفنان حسن يوسف مع الفنانة سعاد حسنى فى ١٤ فيلما، هى مفيش تفاهم ١٩٦١، صراع مع الملائكة ١٩٦٢، حكاية جواز ١٩٦٤، العزاب الثلاثة ١٩٦٤، للرجال فقط ١٩٦٤، الثلاثة يحبونها ١٩٦٥، المغامرون الثلاثة ١٩٦٥، اللقاء الثانى ١٩٦٧، شقة الطلبة ١٩٦٧، حكاية ٣ بنات ١٩٦٨، الزواج على الطريقة الحديثة ١٩٦٨، نار الحب ١٩٦٨، شيء من العذاب ١٩٦٩، فتاة الاستعراض ١٩٦٩.

وقرر حسن يوسف اعتزال التمثيل عام 1990، وكان آخر أفلامه الشقيقتان.

وكشف الفنان الراحل أنه لم يقل إن التمثيل حرام رغم اعتزاله الفن.

ثم عاد في عام 2002 إلى الفن ليقدم مسلسل إمام الدعاة الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقد كان الشيخ الراحل واحدا من أهم أسباب عودته إلى الفن، حيث استشاره قبل سنوات فى هذا الأمر، وأفتى له بالعودة شرط أن يكون من خلال عمل يفيد المتفرج.

حسن يوسف حسين رياض تذكار

حسن يوسف وحسين رياض

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
سيارات ‏SUV‏
إليسا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

