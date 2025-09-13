لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

تستعد الفنانة إليسا لاحياء حفل غنائي غدا فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة حيث استقبلها الجمهور فى مطار القاهرة بالورود والزهور.



وتشدو إليسا بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهور سواء كانت قديمة أو حديثة.

إليسا فى الساحل الشمالي

وكانت إليسا اشعلت أجواء الصيف في الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رفع لافتة كامل العدد.

واستطاعت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز أن تقدم مجموعة واسعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، لتمضي بسحرها المميز وأدائها الرائع في قلب الجمهور المتعطش للاستماع إلى أغانيها التي تلامس القلوب.

وحضرت إليسا الحفل بصحبة وكيل أعمالها في مصر المنتج تامر عبدالمنعم، وبدأت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي"، التي أطلقها كتحية وطنية عاطفية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

بعد هذا الافتتاح المميز، قدمت إليسا باقة من ألمع أغانيها وجاءت أبرزها "أسعد واحدة، عايشالك، بدي دوب، شافونا اتنين، أكرهني، هنغني كمان وكمان، دايما على باللي"، وغيرها الكثير من الأغاني المميزة.

وفي كلمة لجمهورها أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالتواجد والغناء في مصر بعد فترة من الغياب، مشيدة بأجواء الحفل.

وقدمت إليسا عدد كبير من اغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وشارك في إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن الذي قدم عدد من التركات الشرقية والغربية التي تفاعل معاها الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.