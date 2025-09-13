قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
فن وثقافة

تبدأ من 550 درهم.. أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

بوستر حفل أنغام
بوستر حفل أنغام

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، المرتقب يوم 12 ديسمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (550 درهم إماراتي، 850 درهم إماراتي، 1150 درهم إماراتي، 1550 درهم إماراتي، 3500  درهم إماراتي). 

بوستر حفل أنغام 

عودة أنغام 

أكدت الفنانة أنغام -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على موعد حفلها الغنائي الأول بعد التعافي من الوعكة الصحية، والمرتقب في لندن، يوم 23 سبتمبر المقبل. 

وشاركت أنغام، بيان الشركة المنظمة لحفلها في لندن، وجاء فيه: «تفخر لايف نيشن والفنانة أنغام بالإعلان عن عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة الصرحالعريق رويال ألبرت هول في لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر.. هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرحتسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد.. وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى». 

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام الفنانة أنغام دبي الإمارات عودة أنغام أغاني أنغام

