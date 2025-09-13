قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
محمد فاروق شيبا يفتح النار على الإخواني محمد نصر.. تفاصيل

محمد فاروق شيبا
محمد فاروق شيبا
سعيد فراج

فتح الفنان محمد فاروق شيبا النار على الإخواني الهارب محمد ناصر، متهما إياه باستخدام فيديو تمثيلي قديم، وذلك بعد إخلاء سبيله من الجهات المختصة بعد التحقيق معه.

محمد فاروق شيبا يهاجم محمد نصر 

وأوضح محمد فاروق شيبا عبر بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : البث المباشر ده فرصة إن الناس تعرفني صح، فيه ناس بتدخل تعلق بكلام مش مقبول، وبتحاول تصورنا بطريقة مش حقيقية، لا أنا خارج من سجن، ولا بصمجية، ولا دماغنا فاضية، إحنا اتربينا كويس، وصرفنا على نفسنا علشان نكبر ونفكر. 

وأضاف محمد فاروق شيبا: فيه ناس قاعدين 24 ساعة على السوشيال ميديا، مستنيين أي غلطة من أي حد في مصر علشان يصطادوها وينشروها ويعملوا منها مشكلة، اللي حصل إن محمد ناصر وقناة ناقصين وهما فعلا ناقصين، وهو عارف كويس إن الفيديو تمثيلي، خد الفيديو وعمل عليه حلقة كاملة.

محمد فاروق شيبا يكشف حقيقة الفيديو

وأوضح محمد فاروق شيبا : أن الفيديو الذي تم تداوله عمره أكتر من سنتين وكان وقتها مجرد فيديو تمثيلي خفيف الظل على تيك توك، زي اللي بيعمله آلاف الشباب، أنا شفت الفيديو على التيك توك وكان دمه خفيف، قلت أعمله، لكن محمد ناصر جاب الفيديو فجأة وحاول يعمل بيه بلبلة، في توقيت صعب مصر فيه بتواجه تحديات من كل الاتجاهات. 

وأشار محمد فاروق شيبا: اللي بيحصل ده جزء من محاولة مستمرة لزعزعة الاستقرار في البلد، والناس دي شغلتها تخلق فتنة،  وده  مش في مصلحة حد، لازم كلنا نقف مع بعض، مع جيشنا، ومع بلدنا، ومع الأرض اللي عمرنا ما هنتنازل عنها

وختم محمد فاروق شيبا حديثه : الحمد لله، مفيش مشاكل دلوقتي، واتعاملت بشكل محترم جدا في قسم الطلبية، ومافيش أي تحقيقات حاليا. 

