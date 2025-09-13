محمد فاروق شيبا يفتح النار على الإخواني محمد نصر.. تفاصيل

فتح الفنان محمد فاروق شيبا النار على الإخواني الهارب محمد ناصر، متهما إياه باستخدام فيديو تمثيلي قديم، وذلك بعد إخلاء سبيله من الجهات المختصة بعد التحقيق معه.

محمد فاروق شيبا يهاجم محمد نصر

وأوضح محمد فاروق شيبا عبر بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : البث المباشر ده فرصة إن الناس تعرفني صح، فيه ناس بتدخل تعلق بكلام مش مقبول، وبتحاول تصورنا بطريقة مش حقيقية، لا أنا خارج من سجن، ولا بصمجية، ولا دماغنا فاضية، إحنا اتربينا كويس، وصرفنا على نفسنا علشان نكبر ونفكر.

وأضاف محمد فاروق شيبا: فيه ناس قاعدين 24 ساعة على السوشيال ميديا، مستنيين أي غلطة من أي حد في مصر علشان يصطادوها وينشروها ويعملوا منها مشكلة، اللي حصل إن محمد ناصر وقناة ناقصين وهما فعلا ناقصين، وهو عارف كويس إن الفيديو تمثيلي، خد الفيديو وعمل عليه حلقة كاملة.

محمد فاروق شيبا يكشف حقيقة الفيديو

وأوضح محمد فاروق شيبا : أن الفيديو الذي تم تداوله عمره أكتر من سنتين وكان وقتها مجرد فيديو تمثيلي خفيف الظل على تيك توك، زي اللي بيعمله آلاف الشباب، أنا شفت الفيديو على التيك توك وكان دمه خفيف، قلت أعمله، لكن محمد ناصر جاب الفيديو فجأة وحاول يعمل بيه بلبلة، في توقيت صعب مصر فيه بتواجه تحديات من كل الاتجاهات.

وأشار محمد فاروق شيبا: اللي بيحصل ده جزء من محاولة مستمرة لزعزعة الاستقرار في البلد، والناس دي شغلتها تخلق فتنة، وده مش في مصلحة حد، لازم كلنا نقف مع بعض، مع جيشنا، ومع بلدنا، ومع الأرض اللي عمرنا ما هنتنازل عنها

وختم محمد فاروق شيبا حديثه : الحمد لله، مفيش مشاكل دلوقتي، واتعاملت بشكل محترم جدا في قسم الطلبية، ومافيش أي تحقيقات حاليا.