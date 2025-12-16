قصة المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشئون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 15–17 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد أن تحديث الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وتيسير تبادل شهاداتها يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه من مناقشات بناءة وتوافقات فنية يعكس حرص الدول العربية على تطوير منظومة التجارة العربية المشتركة، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وناقش الاجتماع على وجه الخصوص المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يضمن اتساقها مع التطورات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وذلك من واقع الدراسات التي أعدتها الدول الأعضاء.

كما ناقشت اللجنة إنشاء المنصة الإلكترونية المشتركة لتبادل شهادات المنشأ إلكترونياً في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قدم خبير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عرضاً مرئياً حول المنصة من حيث طبيعتها وأهدافها وآليات عملها وغيرها من الأمور الفنية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة تقوم حالياً بالتعاون والتنسيق مع الإسكوا لإنشاء هذه المنصة لما لها من فوائد جمة نحو تيسير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وناقشت اللجنة مقترح مواد تنظم شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً وتعكس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال استخدام أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، تعزز من موثوقية التبادل وتقلل من المعوقات الإدارية والفنية.

هذا، وتم خلال الاجتماع النظر في النسخة النهائية من الأحكام العامة لقواعد المنشأ، بعد تضمين ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماد الصيغة النهائية بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.