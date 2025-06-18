قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 8 أشهر من رحيله.. وفاة شقيق الفنان حسن يوسف

حسن يوسف
حسن يوسف
أحمد إبراهيم

نشرت ابنة شقيق الفنان حسن يوسف، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعلن فيه وفاة شقيقه منير يوسف، وذلك بعد ثمانية أشهر من رحيل الفنان حسن يوسف.

وقالت ابنة شقيق حسن يوسف: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي اللواء منير يوسف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الرحمة”.

مسيرة حسن يوسف الفن

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية.

وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم “أنا حرة” بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها، ثم قدم بعدها عدة أعمال فى مرحلة الستينيات، وقد لمع نجمه بشدة خلال تلك المرحلة.

شارك الفنان حسن يوسف فى 4 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦: أنا حرة ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣.

اشترك الفنان حسن يوسف مع الفنانة سعاد حسنى فى ١٤ فيلما، هى مفيش تفاهم ١٩٦١، صراع مع الملائكة ١٩٦٢، حكاية جواز ١٩٦٤، العزاب الثلاثة ١٩٦٤، للرجال فقط ١٩٦٤، الثلاثة يحبونها ١٩٦٥، المغامرون الثلاثة ١٩٦٥، اللقاء الثانى ١٩٦٧، شقة الطلبة ١٩٦٧، حكاية ٣ بنات ١٩٦٨، الزواج على الطريقة الحديثة ١٩٦٨، نار الحب ١٩٦٨، شيء من العذاب ١٩٦٩، فتاة الاستعراض ١٩٦٩.

وقرر حسن يوسف اعتزال التمثيل عام 1990، وكان آخر أفلامه الشقيقتان.

وكشف الفنان الراحل أنه لم يقل إن التمثيل حرام رغم اعتزاله الفن.

ثم عاد في عام 2002 إلى الفن ليقدم مسلسل إمام الدعاة الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقد كان الشيخ الراحل واحدا من أهم أسباب عودته إلى الفن، حيث استشاره قبل سنوات فى هذا الأمر، وأفتى له بالعودة شرط أن يكون من خلال عمل يفيد المتفرج.

حسن يوسف وفاة شقيق حسن يوسف شقيق حسن يوسف أعمال حسن يوسف الفنان حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزة: 144 شهيدًا في يوم واحد وتواصل استهداف المساعدات

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

ارشيفي

روسيا تصدر تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد