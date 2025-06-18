قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع جديد مع "أولوسوي" التركية لصناعة الغزل والخيوط
خامنئي يحذر أمريكا: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه وأي تدخل عسكري سيعرضكم لأضرار جسيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيناس عز الدين تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة إيناس عز الدين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تنفي فيه انفصالها عن زوجها.

وقالت إيناس عز الدين: “بدون دخول في تفاصيل، ولكن للتوضيح فقط مش أكتر، أنا زوجة أولى وأخيرة لزوجي أحمد قمر، زوجي عمره ما اتجوز غيري ولا قبلي ولا بعدي ولا أنا عمري اتجوزت غيره ولا اتجوزت راجل متجوز أو أخدت راجل من مراته وأولاده، ده توضيح لخطأ أشيع حبيت بس أوضحه، وشكرًا”. 

وأضافت: “أنا بس وضحت علشان البوست ده لقيته وكذا حد بعتلي إن كذا موقع منزله بصورتي وأنا ما أعرفش تفاصيله، لكن أنا وضحت عن نفسي وبدون إساءة لحد ولا هجوم على حد، سواء أصحاب الخبر الأصليين ولا حتى الصحفيين اللي نزلوه لأن وارد يحصل خطأ غير مقصود أكيد، وبالتالي أنا وضحت مش أكتر بدون أي شد أو جذب مع أي طرف”. 

إيناس عزالدين

إيناس عز الدين تتخذ إجراءات قانونية 

من ناحية أخرى، أعلنت المطربة إيناس عز الدين، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها. 

وكتبت إيناس عز الدين، عبر فيسبوك: «تم التواصل مع المستشار جورج فريد نقولا لتولي قضايا البلاغات ضد أشخاص قاموا بالتشهير بي بالسب والقذف، والذي وعد بتقديمهم للعدالة». 

وأضافت: «ومن هنا ورايح مش هسكت على أي حد يقوم بالتشهير بي أو نشر أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.. كل الشكر للمستشار جورج فريد نقولا.. والله الموفق والمستعان». 

أحدث لقاءات إيناس عز الدين 

في لقاء جريء على برنامج “قعدة ستات”، فتحت المطربة إيناس عز الدين قلبها وكشفت تفاصيل مؤلمة عن خيانة غير متوقعة من أقرب الناس لها، حيث أكدت أن والدتها تزوجت من خطيبها وهي في سن 18 عامًا.

وتابعت: “علاقتي بأمي اتقطعت سنة كاملة بعد اللي حصل، لكن رجعت علاقتنا وحاولت أسامح وأكمل حياتي.. مش ندمانة، لأني عرفت إن الراجل اللي يسيب بنت علشان يتجوز أمها إنسان مختل”.

إيناس أكدت أن القصة معروفة لكل المحيطين بها، وقالت: “هو خطبني، وبعد 4 شهور عرفت إنهم متجوزين من وقت ما سابني، ولحد النهارده مش عارفة إزاي حصل بينهم التواصل ده، ولما سألتها قالتلي: فضّلته عليكي”.

وعن أثر التجربة في حياتها قالت: “فقدت ثقتي في كل الناس بعد الموقف ده، خصوصًا إني أصلاً عشت طفولة صعبة، والدي توفى وأنا عندي 5 سنين، وجدتي هي اللي ربتني، أمي مكنتش قادرة تتحمل مسئوليتنا”.

واختتمت كلامها برسالة مؤثرة: “مش كل الناس عندها غريزة الأمومة، في أمهات بيولدوا لكن ما بيعرفوش يعيشوا غير لنفسهم".

السوشيال ميديا 

شاركت الفنانة إيناس عز الدين متابعيها على “فيسبوك” منشورا مؤثرا تحدثت فيه عن معاناتها في طفولتها، وكيف تحولت رغم الألم والمعاناة إلى شخص مليء بالحب والعطاء.

بدأت إيناس حديثها بسرد تفاصيل طفولة صعبة، قائلة: “تخيلوا معايا كده للحظة، الطفلة الصغيرة اللي اتحرمت من الحنان لما تكبر تملا الدنيا حنان لدرجة إن بيتها يتحول لملجأ حيوانات ضالة وأصحاب حالات خاصة، وتتولى رعايتهم من قوت يومها من غير ما تاخد مليم من حد، ولو هتجوع تأكلهم وتعالجهم”.

كما كشفت عن تعرضها للعنف الجسدي والنفسي قائلة: "الطفلة اللي كانت بتدور على حضن الأب والأم وما تلاقيهوش، وتلاقي قصاده ضرب وعنف وسب وإيذاء جسدي ونفسي وابتزاز عاطفي ومادي، ولما تشتكي إن حد أذاها بدل ما يجيلها حقها تتعاقب بأسوأ طرق العقاب اللي ممكن العقل ما يتصورهاش".

ورغم كل هذه التجارب الصعبة، أكدت إيناس أنها استطاعت أن تحافظ على قلبها نقيًا، وتحولت إلى شخص يمنح الحب لمن حوله، قائلة: "تحولت لإنسانة ماشية توزع أحضان وحب وكلام حلو على كل الناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ومش بس كده، دي بقت فنانة بتقف على مسرح، والضحكة على وشها من الودن للودن، وتسعد الناس وتتنطط وترقص كأن قلبها ما داقش يوم طعم الوجع".

وأكدت إيناس عز الدين أنها رغم كل ما مرت به لم تتحول لشخص قاسٍ أو مؤذٍ، بل بالعكس، اختارت العزلة عن الناس خوفًا.

الفنانة إيناس عزالدين إيناس عزالدين أعمال إيناس عزالدين أغاني إيناس عزالدين انفصال إيناس عزالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

الشعر المقصف

3 طرق لحماية الشعر من الجفاف في فصل الصيف

لقاح الايدز

في اليوم العالمي للقاح الإيدز .. أهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد