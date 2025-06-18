إيناس عز الدين تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

نشرت الفنانة إيناس عز الدين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تنفي فيه انفصالها عن زوجها.

وقالت إيناس عز الدين: “بدون دخول في تفاصيل، ولكن للتوضيح فقط مش أكتر، أنا زوجة أولى وأخيرة لزوجي أحمد قمر، زوجي عمره ما اتجوز غيري ولا قبلي ولا بعدي ولا أنا عمري اتجوزت غيره ولا اتجوزت راجل متجوز أو أخدت راجل من مراته وأولاده، ده توضيح لخطأ أشيع حبيت بس أوضحه، وشكرًا”.

وأضافت: “أنا بس وضحت علشان البوست ده لقيته وكذا حد بعتلي إن كذا موقع منزله بصورتي وأنا ما أعرفش تفاصيله، لكن أنا وضحت عن نفسي وبدون إساءة لحد ولا هجوم على حد، سواء أصحاب الخبر الأصليين ولا حتى الصحفيين اللي نزلوه لأن وارد يحصل خطأ غير مقصود أكيد، وبالتالي أنا وضحت مش أكتر بدون أي شد أو جذب مع أي طرف”.

إيناس عزالدين

إيناس عز الدين تتخذ إجراءات قانونية

من ناحية أخرى، أعلنت المطربة إيناس عز الدين، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها.

وكتبت إيناس عز الدين، عبر فيسبوك: «تم التواصل مع المستشار جورج فريد نقولا لتولي قضايا البلاغات ضد أشخاص قاموا بالتشهير بي بالسب والقذف، والذي وعد بتقديمهم للعدالة».

وأضافت: «ومن هنا ورايح مش هسكت على أي حد يقوم بالتشهير بي أو نشر أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.. كل الشكر للمستشار جورج فريد نقولا.. والله الموفق والمستعان».

أحدث لقاءات إيناس عز الدين

في لقاء جريء على برنامج “قعدة ستات”، فتحت المطربة إيناس عز الدين قلبها وكشفت تفاصيل مؤلمة عن خيانة غير متوقعة من أقرب الناس لها، حيث أكدت أن والدتها تزوجت من خطيبها وهي في سن 18 عامًا.

وتابعت: “علاقتي بأمي اتقطعت سنة كاملة بعد اللي حصل، لكن رجعت علاقتنا وحاولت أسامح وأكمل حياتي.. مش ندمانة، لأني عرفت إن الراجل اللي يسيب بنت علشان يتجوز أمها إنسان مختل”.

إيناس أكدت أن القصة معروفة لكل المحيطين بها، وقالت: “هو خطبني، وبعد 4 شهور عرفت إنهم متجوزين من وقت ما سابني، ولحد النهارده مش عارفة إزاي حصل بينهم التواصل ده، ولما سألتها قالتلي: فضّلته عليكي”.

وعن أثر التجربة في حياتها قالت: “فقدت ثقتي في كل الناس بعد الموقف ده، خصوصًا إني أصلاً عشت طفولة صعبة، والدي توفى وأنا عندي 5 سنين، وجدتي هي اللي ربتني، أمي مكنتش قادرة تتحمل مسئوليتنا”.

واختتمت كلامها برسالة مؤثرة: “مش كل الناس عندها غريزة الأمومة، في أمهات بيولدوا لكن ما بيعرفوش يعيشوا غير لنفسهم".

السوشيال ميديا

شاركت الفنانة إيناس عز الدين متابعيها على “فيسبوك” منشورا مؤثرا تحدثت فيه عن معاناتها في طفولتها، وكيف تحولت رغم الألم والمعاناة إلى شخص مليء بالحب والعطاء.

بدأت إيناس حديثها بسرد تفاصيل طفولة صعبة، قائلة: “تخيلوا معايا كده للحظة، الطفلة الصغيرة اللي اتحرمت من الحنان لما تكبر تملا الدنيا حنان لدرجة إن بيتها يتحول لملجأ حيوانات ضالة وأصحاب حالات خاصة، وتتولى رعايتهم من قوت يومها من غير ما تاخد مليم من حد، ولو هتجوع تأكلهم وتعالجهم”.

كما كشفت عن تعرضها للعنف الجسدي والنفسي قائلة: "الطفلة اللي كانت بتدور على حضن الأب والأم وما تلاقيهوش، وتلاقي قصاده ضرب وعنف وسب وإيذاء جسدي ونفسي وابتزاز عاطفي ومادي، ولما تشتكي إن حد أذاها بدل ما يجيلها حقها تتعاقب بأسوأ طرق العقاب اللي ممكن العقل ما يتصورهاش".

ورغم كل هذه التجارب الصعبة، أكدت إيناس أنها استطاعت أن تحافظ على قلبها نقيًا، وتحولت إلى شخص يمنح الحب لمن حوله، قائلة: "تحولت لإنسانة ماشية توزع أحضان وحب وكلام حلو على كل الناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ومش بس كده، دي بقت فنانة بتقف على مسرح، والضحكة على وشها من الودن للودن، وتسعد الناس وتتنطط وترقص كأن قلبها ما داقش يوم طعم الوجع".

وأكدت إيناس عز الدين أنها رغم كل ما مرت به لم تتحول لشخص قاسٍ أو مؤذٍ، بل بالعكس، اختارت العزلة عن الناس خوفًا.