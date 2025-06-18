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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدير التصوير محسن أحمد يكشف تفاصيل انهيار منزل نور الشريف في السيدة زينب

نور الشريف
نور الشريف
أحمد إبراهيم

نشر مدير التصوير محسن أحمد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يروي فيه تفاصيل انهيار منزل نور الشريف فى السيدة زينب، الذي أسفر عن وجود عديد من الضحايا.

وقال محسن أحمد : كنت أصلي العشاء، وفجأة اهتز المنزل وافتكرت زلزال ولكنه كان انهيار المنزل وهذا المنزل سكنه الفنان الراحل نور الشريف والمخرج التلفزيوني الراحل حافظ أمين، وتحول في ثوانٍ لكومة من التراب.

سارة نور الشريف مصدومة بعد انهيار العقار 

وقد قالت سارة ابنة الفنان القدير الراحل نور الشريف إنها تفاجأت بخبر انهيار منزل والدها بمنطقة السيدة زينب منذ قليل

وتابعت ابنة الفنان الراحل في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» : “أنا مصدومة من اللي حصل، ودا كان منزل والدي الذي عاش فيه قبل أن يتزوج من والدتي الفنانة بوسي”. 

يذكر أن وصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث عقار السيدة زينب المنكوب.

فيما انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنكوب.. وجار البحث عن باقي سكان العقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردوناً أمنياً بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجين أسفل العقار.

نور الشريف منزل نور الشريف انهيار منزل نور الشريف الفنان نور الشريف محسن أحمد

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