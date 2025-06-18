تركي آل الشيخ يعلق على أغنية إبراهيم فايق ومحمد بركات: الفن في خطر.. والأخير يرد

شارك تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو طريفًا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للإعلامي إبراهيم فايق ونجم منتخب مصر السابق محمد بركات.

وظهر في الفيديو إبراهيم فايق، ومحمد بركات، داخل سيارة وهما يؤديان أغنية "حبيبي يا عيني" للمطربة اللبنانية مايا يزبك، وعلّق تركي آل الشيخ على الفيديو مازحًا: “الفن في خطر”، في إشارة إلي أصواتهم علي الأغنية.

فيما رد عليه الإعلامي إبراهيم فايق و علق علي الفيديو :"تحذير شديد اللهجة لعمرو دياب وحماقي وتامر حسني .. أظن الرسالة وصلت ".



كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبالي حيث زرت فيه الاسطورة العربية الاستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولاخبار الافلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر” وقال لي كمان أنه بيتنفس المسرح وإنه احب الاماكن ليه".