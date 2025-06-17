إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق، الأهلي ترك لـ إمام عاشور حرية التصرف هو وأسرته سواء بالبقاء مع البعثة أو الرجوع للقاهرة بعد 5 أيام من إجراء الجراحة".

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي، طلب البقاء مع البعثة في أمريكا، ورفض فكرة العودة إلى القاهرة حاليًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: إمام عاشور طلب البقاء مع زملائه وأن يكون حاضرًا للتدريبات والمباريات حتى أخر لحظة، ولن يعود إلى مصر.

وأضاف: تم الاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني على التواجد في أمريكا.. ولن يعود إلى مصر في الوقت الراهن.

وأكمل: إمام عاشور سيكمل مع الأهلي حاليا، حتى يوم 24 يونيو الجاري بشكل مبدئي، ولو مشاركة الأهلي استمرت في البطولة وقتها قد يتم اتخاذ قرار آخر.