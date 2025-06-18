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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأسود .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ميرنا محمود

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها  صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي  بإطلالة جذابة جريئة ، حيث ارتدت فستانا مفتوحا  من منطقة الركبة باللون الأسود. 


وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونال ظهورها الأخير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء وهبي خصلات شعرها البني المموج منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

هيفاء وهبي اطلالات النجوم صور هيفاء وهبي

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