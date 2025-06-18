بالأسود .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة جريئة ، حيث ارتدت فستانا مفتوحا من منطقة الركبة باللون الأسود.



وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونال ظهورها الأخير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء وهبي خصلات شعرها البني المموج منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.