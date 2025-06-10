هيفاء وهبي تخطف الأضواء بفستان أسود .. تعرف على سعره

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأضواء في حفل توزيع جوائز BAMA Awards بإطلالة أيقونية أثارت إعجاب الجمهور وجذبت إليها عدسات الكاميرات.

وظهرت هيفاء بفستان فاخر من قماش الجبير الأسود الشفاف، جاء بدون بطانة ليكشف عن تفاصيل أنيقة بجرأة محسوبة، وقوام مثالي وجمال طبيعي.

وتميّز الفستان بتصميمه الجريء المكشوف عند الصدر والأكتاف، ما أضاف لمسة من الفخامة والإثارة.

وقد بلغ سعر الفستان نحو 247 ألف جنيه مصري، ليعكس فخامة الاختيار ورفاهية التصميم.

وأكملت هيفاء إطلالتها بمكياج متكامل ركّز على إبراز سحر عينيها، مع أحمر شفاه بلون قوي زاد من جاذبية المظهر، بينما انسدل شعرها الطويل أسفل الظهر بانسيابية ناعمة .

النجمة اللبنانية بدت في كامل تألقها وأناقتها، وعبّر الجمهور عن انبهاره بالإطلالة التي جمعت بين سحر الجمال وقوة الحضور ورشاقة القوام،وإنهالت عليها التعليقات من الإعجاب.

اعتادت هيفاء وهبي على لفت الأنظار إينما حلت فى الحفلات والمناسبات والمهرجنات.