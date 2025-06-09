لقاء الخميسي تظهر بإطلالة رياضية على إنستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت لقاء الخميسي ، مرتديه بنطال كاجوال باللون الاسود ،ونسقت معه توب باللون الاسود والابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد لقاء الخميسي ، في المكياج على الألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي ، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة لقاء الخميسي