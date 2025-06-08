ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في أحدث ظهور.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا في الكويت.

تألقت أصالة في الحفل بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض ومزين ببعض القماش الذي حمل اللون الأخضر الفاتح.

قد حمل فستان أصالة في أحدث ظهور توقيع مصمم الأزياء نيكولاس جبران، أكملت إطلالتها بمجوهرات راقية ومميزة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



تعليق ناقد موضة

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان أصالة في الكويت قائلا:"مبدعة يا اصالة مبدعة…الفستان فيه دراما بالوقت نفسه تفاصيل انيقة وراقيه و فخمة ، الابيض و الطريقة يلي داخل عليه اللون الاصفر ابدااااع."

تابع:"و قصة الفستان كثير راقيه صح عرضتلها الاكتاف بس بنفس الوقت على اصالة طالعه فخمة، التنسيق من الامور يلي قليل جداً تخطئ فيهم اصالة كل مرة صح شعر مكياج مجوهرات ."