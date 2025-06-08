بعد زواجه من أسما شريف منير.. معلومات عن أحمد شامل عزمي

تصدرت أسما شريف منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل زفافها في أول أيام عيد الأضحى على أحمد شامل عزمي.

خطفت اسما شريف منير الأنظار في حفل زفافها بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض ونسقت معه طرحة مصنوعة من القماش التل المطرز.

لم تبالغ أسما شريف منير في حفل زفافها حيث اعتمدت على البساطة سواء في الديكور او إطلالة العروس، واقيم حفل الزفاف في المنزل واقتصر على وجود الأهل فقط.

من هو أحمد شامل عزمي

وأثار أحمد شامل عزمي جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد زواجه من أسما شريف منير، لذا نرصد لكم فيما يلي ابرز المعلومات عنه…

فنان متعدد المواهب، راقص محترف ومصمم حركات معاصرة.

تخرج من برنامج التدريب الاحترافي للرقص المعاصر، التابع لفرقة «معت»

أصبح عضو في فرقة “معت” للفنون المعاصرة، التي أسستها كريمة منصور عام 1999، وتستعد لإعادة إطلاق نشاطها هذا العام.

بدأ تعلّم رقص “الهيب هوب” ذاتيًا من اليوتيوب، ثم التحق بمركز القاهرة للرقص المعاصر في سن 21.

تدرب مع مصممين عالميين مثل كريستيان أوبل، أرنو شويتماركر، وليبرتاد بوزو.

يشارك في فرقة “Swaggers Crew” ولديه خبرة كبيرة في رقصات الشوارع و”الكرمب” (Krump).





شارك في مشروع “SHAPERS” للتبادل الثقافي بين الراقصين.

يحرص على تعليم الرقص، ويعطي دروسا في تعلم فن الحركة والرقص.