عشان تنوعي.. 5 أكلات تقدم في عيد الأضحى غير اللحمة

تفضل الكثير من السيدات تنويع في اكلات العيد خلال الأيام الأربعة حتى لا يمل أفراد الأسرة من تناول نوع واحدة من اللحوم، وقائمة اكلات العيد مليئة بالأطعمة المفيدة مثل اللحوم الحمراء والكبسة و الملوخية.

اكلات عيد الاضحى

ونستعرض خلال التقرير التالي مجموعة من أكلات العيد الشهيرة في كل بلد

المحشي

واحد من أشهر اكلات العيد التي تقدم في مصر ويمكن تقديمه بأشكال مختلفة مثل الباذنجان والكرنب والفلفل والخس والبصل وورق العنب.

الرقاق

يقدم الرقاق على مائدة الطعام بطبقات من الشوربة أو اللبن ويحتوي على اللحم المفروم الممزوج بالبصل.

الفتة

الفتة اشهر اكله تقدم في عيد الاضحى المبارك وخاصة في أول اليوم، والبعض يقدمها مع الصلصة الحمراء بالثوم أو بالثوم والزبدة بدون صلصة.

الملوخية

كما تعتبر الملوخية من الاكلات المفيدة التي تقدم بجانب الاكلات الدسمة وتقدم مع اللحم المسلوق.

الكبسة

كما تقدم بلاد الخليج طبق كبير من الكبسة المزينه باللحوم المسلوقة وتقدم على وجبة الغداء ولمة العيلة.