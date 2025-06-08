برشاقة لافتة.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في الساحل الشمالي| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

إطلالة إلهام شاهين في أحدث ظهور

تألقت إلهام شاهين في الساحل بإطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها وكشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من جاذبيتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بتسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.







