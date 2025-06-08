ليه الجسم بيقف عن نزول الوزن؟ .. 8 حلول بسيطة لتخطي مرحلة الثبات

يُعدّ اتباع نمط حياة متوازن ونظام غذائي صحي أمرًا أساسيًا لحياة صحية وإدارة أفضل للوزن، ومن نصائح إنقاص الوزن ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نظام غذائي سليم وصحي.

نصائح لعدم ثبات الوزن.. كيفية التخسيس كأسلوب حياة

وفقا لموقع health، يواجه الكثير من الأشخاص عقبة ثبات الوزن لفترة، فمن المفترض أن عملية انقاص الوزن ستشهد تقلبات صعود وهبوط، ولتفادي ثبات وزن الجسم عليك أن تفكر في كيفية إنقاص الوزن كأسلوب حياة، إن فقدان الوزن الصحي الناجح يتم على هذا النحو:

حدد أهدافًا معقولة.

استهلك سعرات حرارية أكثر مما تتناوله.

تناول الأطعمة المغذية التي تزود جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، مع كمية أقل من الأشياء التي لا يحتاجها.

قم بتنشيط قلبك من خلال ممارسة التمارين الهوائية.

الحفاظ على العضلات أو بنائها لمساعدة جسمك على حرق السعرات الحرارية أثناء الراحة.

اكتشف الطرق التي تؤثر بها العواطف على تناولك للطعام ونشاطك البدني.

احصل على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالعمل بأفضل حالاته.

توقع أنك ستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات.

ونصح طبيب للتغذية عادةً من يسعون لإنقاص وزنهم بزيادة تمارينهم إلى ما يقارب ٢٥٠ إلى ٣٠٠ دقيقة أسبوعيًا، أو ساعة واحدة يوميًا أربعة إلى خمسة أيام أسبوعيًا.

وتابع: لا توجد قواعد ثابتة تناسب الجميع، إذا كان نمط حياتك نشيطًا للغاية، كوظيفة شاقة جسديًا، فغالبًا ما يمكنك الاستغناء عنها أما إذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية، فقد تحتاج إلى المزيد من ممارسة الرياضة."