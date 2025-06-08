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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تتحول لسموم.. احذر من وضع هذه الأطعمة في الميكروويف

الميكروويف
الميكروويف
حياة عبد العزيز

يُعدّ الميكروويف من روائع التكنولوجيا الحديثة، إذ يُمكن للطعام أن يتحول من بارد كالثلج إلى ساخن جدًا في ثوانٍ، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي وضعها في الميكروويف أبدًا، بعض الأطعمة والمشروبات والأوعية قد تحترق أو تذوب أو تنفجر إذا تم تسخينها لمدة تقل عن دقيقة، وقد يتحول بعضها إلى مواد سامة.

أطعمة لا يجب وضعها في الميكروويف أبدًا

وفقا لموقع health العديد من الأطعمة لا تتفاعل جيدًا مع التسخين السريع. بعضها يحتوي على مركبات قد تُسبب تهيجًا، والبعض الآخر قد ينفجر بسبب تراكم الضغط.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الأحمر الحار، أو البرتقالي، أو الأخضر على مركب يُسمى الكابسيسين، وهو ما يُضفي عليه نكهته اللاذعة، عند تسخين الفلفل الحار ، وخاصةً الأنواع شديدة الحرارة، يتبخر الكابسيسين في الهواء المُغلق داخل الميكروويف، فتح باب الميكروويف يُعرّضك لأبخرة قد تُهيّج وتُحرق رئتيك، وحلقك، وعينيك، وأنفك.

البيض المسلوق

لقد سئمت من البيض البارد كوجبة خفيفة في منتصف النهار، لذا تضع بيضة في الميكروويف لمدة 15 ثانية، يبدو كل شيء على ما يرام حتى تقطع البيضة وتنفجر - في كل مكان على مكتبك، وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وعلى نفسك.

سواءً كان البيض مسلوقًا بقشره أو مقشرًا، يُطلق البخار عند تسخينه في الميكروويف، لا يستطيع البخار الخروج من البياض، فيتراكم الضغط. 

اللحوم المصنعة

يُنصح بطهي الهوت دوج ولحوم الغداء، والنقانق على الموقد أو في الفرن، وليس في الميكروويف، يؤدي تسخين هذه المنتجات من اللحوم المصنعة إلى تكوين نواتج أكسدة الكوليسترول (COPs).

ارتبطت مركبات الكولين الانتقائية (COPs) بأمراض القلب التاجية، وتشير الأبحاث إلى أنها قد ترتبط أيضًا بالالتهابات، وتراكم اللويحات في الشرايين، وغيرها من الحالات الصحية.

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