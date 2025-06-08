نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال الاستمتاع بالاجازة الصيفية على البحر .

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

لفتت نسرين طافش الأنظار بإطلالة ملفتة على البحر، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز قصير للغاية ونسقت معه قميص باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نسرين طافش حذاء صيفي مسطح باللون البيج، مع حقيبة يد كبيرة الحجم اتسمت بالخوص الذي يتصدر احدث صيحات موضة صيف 2025.

تزينت نسرين طافش بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.