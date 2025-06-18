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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هايدي موسى تعلن وفاة شقيقتها عزة: "ادعوا لها بالرحمة"

هايدي موسى
هايدي موسى
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة هايدي موسى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن وفاة شقيقتها عزة. 

وقالت هايدي : ان لله وانا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله اختي عزة موسى .. ارجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. 

هايدي موسى فى أغنية لسه صبية 

وكانت هايدي موسى أصدرت أحدث أغانيها  "لسه صبية" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

الأغنية جاءت باللهجة البدوية أو "السيناوية"، وهو عبارة عن عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجدداً من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث. 

قالت هايدي موسي في لقاء خاص لصدي البلد، إنها صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة اضافة الى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة.

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