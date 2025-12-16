رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي للدورة الثالثة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا لجوائز التميز بالجامعة، لجنة تحكيم جوائز جامعة المنصورة للتميز – الدورة الثالثة 2025، وذلك في إطار دعم منظومة التميز المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والتنافس الإيجابي داخل قطاعات الجامعة المختلفة، وبحضور قيادات الجامعة وفريق التميز، وبمشاركة إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من القيادات والخبرات الوطنية في مجالات التقييم والجودة، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا السابق، وعضوية الدكتور محمد عبد ربة، عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب مشاركة إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي ممثلة في الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، والدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، سالي عبد اللطيف، مسئول الجوائز الفردية والمؤسسية، رحاب عبد السميع، مسئول الاتصال والتسويق، منى عبد النبي، مسئول الجوائز الفردية والمؤسسية، مها أحمد مصطفى، منسق إدارة التقييم والجودة، بجانب رؤساء فرق التقييم: الدكتورة دينا محمد يسري، رئيس فريق تقييم فئة الكليات الحكومية المتميزة، والدكتور محمد خليف محمد عوض، رئيس فريق تقييم فئة المبادرة الحكومية الابتكارية، والدكتور إيهاب مصطفى طه مصطفى، رئيس فريق تقييم فئة أفضل فريق عمل حكومي – التميز الإداري، إلى جانب فريق مقيمي التميز بجامعة المنصورة.

حضر الفعاليات سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي، مدير مركز التميز واستشراف المستقبل بالجامعة ورئيس فريق التميز، والدكتورة عبير توكل خليل، مسئول التقييم بفريق الجائزة بجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر ترحيبه بالدكتور محمود ذكي، رئيس لجنة التحكيم، و بأعضاء لجنة التحكيم، وفريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، وفريق إدارة الجائزة بجامعة المنصورة، معربًا عن تقديره الكبير لما يبذلونه من جهود مهنية رفيعة لدعم منظومة التميز وترسيخ معايير الجودة والتقييم الموضوعي داخل المؤسسات الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التميز المؤسسي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية، ويتكامل مع توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي،

وأضاف أن جامعة المنصورة تنظر إلى التميز المؤسسي باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومنهج عمل مستدامًا، وليس مجرد منافسة أو جائزة، مشيرًا إلى أن جوائز جامعة المنصورة للتميز تمثل منصة مؤسسية متكاملة لاكتشاف أفضل الممارسات، وبناء القدرات المؤسسية، وتحفيز الابتكار والتنافس، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية والمجتمعية.

وأعرب الدكتور محمود ذكي عن سعادته بوجوده في جامعة المنصورة، مثمنًا مكانتها كإحدى الجامعات المصرية العريقة التي تحتل موقعًا متقدمًا بين أفضل الجامعات على المستويين المحلي والإقليمي،

و أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن منظومة التميز بجامعة المنصورة تقوم على العمل المؤسسي المتكامل وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، وتطبيق معايير تقييم شفافة ومحايدة، مؤكدًا أن مرحلة التحكيم تمثل محطة محورية للتقويم والتطوير والتحسين المستمر، وفرصة حقيقية لتعزيز الممارسات الرائدة وبناء تنافس هادف ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور بيشوي القس سيدهم بشاي أن الدورة الثالثة لجوائز جامعة المنصورة للتميز تعكس النضج المؤسسي المتزايد للتجربة، مشيدًا بالدعم الكامل والمستمر من قيادة الجامعة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مقيمي التميز ورؤساء فرق التقييم، وبالتعاون المثمر والدعم الفني والتقني المتواصل من إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في جميع مراحل الإعداد والتحكيم.

كما أشاد الدكتور أحمد صديق بالتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، وبالاحترافية العالية في إدارة منظومة الجائزة،

وخلال فعاليات اليوم، جرى تحكيم فئات جوائز جامعة المنصورة للتميز للدورة الثالثة، والتي شملت فئة الكليات الحكومية المتميزة، وفئة المبادرة الحكومية الابتكارية، وفئة أفضل فريق عمل حكومي – التميز الإداري، حيث أشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتقدم للمشاركات، والتنظيم الاحترافي، والالتزام الدقيق بمعايير التقييم.