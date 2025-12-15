إحالة أوراق عاطلين إلى مفتي الجمهورية أنهى حياة شخص بالدقهلية

قررت جنايات المنصورة، إحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم وذلك لإدانتهما بقتل شخص بإطلاق الأعيرة صوبه حال تدخله لفض مشاجرة فيما بين المتهمين وشخص آخر بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية.



صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة فى القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2581 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من:"محمد.ح.و"،33 عاما سائق و"ابراهيم.م.م.ع"،36 عاما حداد لأنهما فى 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر محافظة الدقهلية استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد واستخدموهما فى قتل المجني عليهما :"هيثم محمد محمد ابراهيم وسميح مسعد يوسف"، و المتواجدين بمحيط الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وإلقاء الرعب فى أنفسهم وتكدير الأمن والسكينة العامة حال إحراز المتهم الأول سلاح ناري ":مسدس"، والثاني سلاح ناري "بندقية آلية"، مطلقا الأول عدة أعيرة نارية مما ترتب على ذلك تعريض حياتهم وأموالهم للخطر.

وقد وقعت جناية بناء على ذلك الفعل وهي أنه فى ذات المكان والزمان قتلا المجني عليه:" سميح مسعد يوسف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري مسدس وبندقية آلية.