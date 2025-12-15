الدقهلية.. تطهير ترعة قرية تلبانة ورفع تراكمات القمامة حفاظًا على المجاري المائية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة فورية لتطهير ترعة قرية تلبانة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات على جانبيها وداخل المجرى المائي، وذلك عقب مروره المفاجئ على الترعة صباح اليوم ورصده تراكم المخلفات.

و قام محمد حمص مدير المخلفات المتكاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع المخلفات من الترعة ومحيطها، والدفع بالمعدات اللازمة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية، كما تم وضع 4 صناديق لجمع القمامة بمحيط الترعة، وتم رفع 80 طن نواتج تطهير ومخلفات قمامة بمدخل القرية، ومازال العمل جاريا حتى رفع كافة المخلفات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو ممارسات سلبية تؤثر على البيئة أو صحة المواطنين، وأضاف أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن والقرى، لرصد أي تقصير على أرض الواقع، والتعامل الفوري معه، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.