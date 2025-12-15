قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. تطهير ترعة قرية تلبانة ورفع تراكمات القمامة حفاظًا على المجاري المائية

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسيى

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة فورية لتطهير ترعة قرية تلبانة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات على جانبيها وداخل المجرى المائي، وذلك عقب مروره المفاجئ على الترعة صباح اليوم ورصده تراكم المخلفات.

و قام  محمد حمص مدير المخلفات المتكاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع المخلفات من الترعة ومحيطها، والدفع بالمعدات اللازمة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية، كما تم وضع 4 صناديق لجمع القمامة بمحيط الترعة، وتم رفع 80 طن نواتج تطهير ومخلفات قمامة بمدخل القرية، ومازال العمل جاريا حتى رفع كافة المخلفات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو ممارسات سلبية تؤثر على البيئة أو صحة المواطنين، وأضاف أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المراكز والمدن والقرى، لرصد أي تقصير على أرض الواقع، والتعامل الفوري معه، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدقهلية حملات تموتبة محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

حامد حمدان

إدارة بيراميدز تبدأ المفاوضات مع حامد حمدان خلال انتقالات يناير

وزارة الشباب والرياضة

على هامش الجمعية العمومية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة

منتخب جنوب افريقيا

كل ما تريد معرفته عن منتخب جنوب إفريقيا منافس مصر في كأس أمم أفريقيا

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد