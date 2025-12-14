الدقهلية .. غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة مكثفة على مراكز الصحة النفسية بجمصة

رصدت لجنة موسعة من العلاج الحر بالدقهلية أثناء مرورها على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة جمصة، والتى ضمت في عضويتها الدكتورة ولاء نجيب، وممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالدقهلية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالدقهلية.عددًا من المخالفات الجسيمة داخل أحد المراكز، أسفرت عن إصدار قرار غلق فوري لتعدد وجسامة المخالفات وعدم التزامه باشتراطات الترخيص الممنوح له. كما تم إنذار مركزين آخرين بسرعة تلافي السلبيات التي تم رصدها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار.

وقامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة، وتم قيده جنح بقسم شرطة جمصة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن المركز المخالف.

أكد الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة طبية خاصة تعمل خارج الإطار القانوني أو تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والترخيص.

أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتأكد من تقديم خدمات آمنة ومرخصة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة المرضى وحقوقهم.