أوقاف الدقهلية تُعلن انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالمنصورة

تُعلن مديرية أوقاف الدقهلية انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون، وذلك بمسجد أبو دبوس بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، خلال الفترة من الثلاثاء 16 ديسمبر وحتى الخميس 18 ديسمبر 2025م.

وأكد الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وفضيلة الدكتور محمود حسن مدير الدعوة، أن المسابقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية الرامية إلى دعم الوعي الديني واللغوي، وتعزيز الثقافة الشرعية، وإسهامًا في تكوين الشخصية الدينية الوسطية المستنيرة، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الدين واللغة من مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن المسابقة تهدف كذلك إلى اكتشاف المواهب المتميزة في مجال حفظ المتون الشرعية واللغوية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر علمية راسخة تخدم رسالة الدعوة والفكر الوسطي.

وتتضمن المسابقة فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول (الأطفال من سن 4 إلى 14 سنة):

متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري.

متن المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري.

الفرع الثاني (الكبار من 15 سنة فأكثر من الأئمة والواعظات وغيرهم):

متن الخريدة البهية في علم التوحيد للعلامة أحمد الدردير.

متن الآجرومية لابن آجروم.

كما أشارت المديرية إلى أنه يُسمح بدخول الامتحان لمن لم يسبق له التسجيل على الموقع، مع الالتزام بالشروط المنظمة للمسابقة.

وتتمنى مديرية أوقاف الدقهلية التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين.