قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فريق المراجعة الداخلية والحوكمة يناقش إجراءات التشغيل بالدقهلية

فريق الحوكمة والمتابعة
فريق الحوكمة والمتابعة
عبدالصمد ماهر

تواصل وزارة الصحة والسكان ، جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة منظومة العمل ميدانياً، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة أجرى على مدار أسبوع مراجعة شاملة لأعمال ديوان مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بدأ الفريق بفحص الهيكل التنظيمي والإدارات المستحدثة، ثم مراجعة أعمال الإدارات الفنية في قطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية.

وشمل المرور متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ومراجعة منظومة المخازن وسلاسل الإمداد، وأرصدة الأدوية والمستلزمات والتطعيمات، إلى جانب فحص الأعمال المالية والإدارية والموقف المالي للمستشفيات والإدارات الصحية.

خطط التحسين المقترحة

عقد الفريق اجتماعاً مع الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية، بحضور قياداتها، لمناقشة الملاحظات والسلبيات المرصودة، وعرض خطط التحسين المقترحة، أبرزها زيادة السعة الاستيعابية للمخازن الإقليمية، تطوير خدمات صحية، وإضافة خدمات جديدة لقوائم الانتظار، لتحقيق تغطية طبية شاملة.

وناقش الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات التشغيلية الفنية والمالية والإدارية، وحوكمة خطط المرور والمتابعة، لضمان استدامة تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات.

وأشاد الفريق بالتعاون المثمر من المديرية، وأثنى على تفعيل منصة «صوتك صحة» لتلقي شكاوى المواطنين فورياً والاستجابة السريعة لها، مما يعزز التواصل ويحسن رضا متلقي الخدمة.

الصحة وزير الصحة وزارة الصحة والسكان المراجعة الداخلية الحوكمة مديرية الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

حورية فرغلي

حورية فرغلي: أحلم بتجسيد تلك الشخصيات.. والسلام الداخلي سر سعادتي

الدولار

خبير : «اقتصادية قناة السويس» جذبت استثمارات تدخل مصر لأول مرة

صورة أرشيفية

الأونروا: أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد