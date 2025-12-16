الصحة: فريق المراجعة الداخلية والحوكمة يناقش إجراءات التشغيل بالدقهلية

تواصل وزارة الصحة والسكان ، جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة منظومة العمل ميدانياً، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة أجرى على مدار أسبوع مراجعة شاملة لأعمال ديوان مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بدأ الفريق بفحص الهيكل التنظيمي والإدارات المستحدثة، ثم مراجعة أعمال الإدارات الفنية في قطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية.

وشمل المرور متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ومراجعة منظومة المخازن وسلاسل الإمداد، وأرصدة الأدوية والمستلزمات والتطعيمات، إلى جانب فحص الأعمال المالية والإدارية والموقف المالي للمستشفيات والإدارات الصحية.

خطط التحسين المقترحة

عقد الفريق اجتماعاً مع الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية، بحضور قياداتها، لمناقشة الملاحظات والسلبيات المرصودة، وعرض خطط التحسين المقترحة، أبرزها زيادة السعة الاستيعابية للمخازن الإقليمية، تطوير خدمات صحية، وإضافة خدمات جديدة لقوائم الانتظار، لتحقيق تغطية طبية شاملة.

وناقش الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات التشغيلية الفنية والمالية والإدارية، وحوكمة خطط المرور والمتابعة، لضمان استدامة تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات.

وأشاد الفريق بالتعاون المثمر من المديرية، وأثنى على تفعيل منصة «صوتك صحة» لتلقي شكاوى المواطنين فورياً والاستجابة السريعة لها، مما يعزز التواصل ويحسن رضا متلقي الخدمة.