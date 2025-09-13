قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
عايدة الأيوبي تحيي حفلًا غنائيًا بالجامعة الأمريكية 5 أكتوبر

تستعد الفنانة عايدة الأيوبي، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك يوم 5 أكتوبر المقبل. 

يقام حفل عايدة الأيوبي، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي. 

أحدث أغاني عايدة الأيوبي

وكان أحدث أغاني الفنانة عايدة الأيوبي، هي أغنية بحلم، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي. 

بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسيقي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة و رق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.

وطرحت اليوم عايدة الأيوبي بـ"حلم"، وتدور قصتها حول منادة الحبيب بعد الفراق ومن كلماتها: بحلم بحلم ياحبيبي .. أنا بحلم.. بحلم حلم باقيلي .. أنا بحلم
بحلم بوجودك جنبي وانت مش جنبي أنا.. بحلم بفؤادك يشكي والآه في قلبي أنا.. كنت غلطانة .. صدقت في يوم.
إنك ياحبيبي .. حبيبي أنا!… اللوم عليا .. عشت أوهام وافتكرت ان أنا ..الغالية!.. بحلم ياحبيبي .. أنا بحلم.

عايدة الايوبي تكشف كواليس اغنية على بالي

ظهرت المطربة عايدة الأيوبي ضيفة  في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك مساء اليوم الأحد على قناة dmc، حيث أعادت للجمهور ذكريات صوتها الدافئ وغنت من جديد باقة من أجمل أغانيها، وعلى رأسها الأغنية الأشهر "على بالي"، التي تحمل في كلماتها وجدانًا عاطفيًا خاصًا وتفاصيل شخصية مؤثرة.

كشفت عايدة الأيوبي، خلال اللقاء، أن أغنية "على بالي" لم تكن مجرد تجربة فنية، بل كانت نتاج لحظة إنسانية صادقة عاشت تفاصيلها كاملة، حيث كتبت كلمات الأغنية عندما كانت طالبة في *الفرقة الثانية بالجامعة، وذلك بعد عودتها من ألمانيا إلى مصر .

وأوضحت أنها عاشت حالة وجدانية عميقة بعد هجرة شقيقها وابتعاده عنها، وهو ما خلق لديها إحساسًا بالوحدة والاشتياق، فجاءت كلمات الأغنية كنوع من التعبير الصادق عن هذا الألم. 

وأضافت: "كتبتها وأنا متأثرة بفراق أخي، وشعرت وقتها بفراغ كبير، فكانت الأغنية بمثابة رسالة غير مكتوبة له

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

