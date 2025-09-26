قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كلهم بيحبوا مودي.. أيتن عامر تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

ايتن عامر
ايتن عامر
يمنى عبد الظاهر

روجت الفنانة أيتن عامر عن مسلسلها الجديدة “كلهم بيحبوا مودي” مع ياسر جلال، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت أيتن عامر صورة مع ياسر جلال خلال كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك؛ معلقة: “كلهم بيحبوا مودى بس مودى بيحب مين؟ استنونا في رمضان 2026 باذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا اوى ودورى فيه هيكون مفاجأة”.

كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال

يذكر أن الفنان ياسر جلال، كان قد أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره صورًا من جلسات التحضير للمسلسل، حيث ظهر برفقة أبطال العمل، ومنهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبوسريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين المشاركين.

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه اخر»، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل، وأمجد الحجار، من تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.



 



 

الفنانة أيتن عامر ياسر جلال مسلسلها الجديدة كلهم بيحبوا مودي السباق الرمضاني ريهام الشنواني

