بالكاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة أيتن عامر

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع مع توب نصف كم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ايتن عامر حذاء مسطحا مع حقيبة يد كبيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.