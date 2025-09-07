بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

شاركت الفنانة نسرين طافش ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها .



تفاصيل إطلالة نسرين طافش وسعرها

وتالقت نسرين طافش، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية جمبسوت قصير من Dolce & Gabbana وحقيبة من Louis Vuitton و"سليبر" من Gucci في أحدث ظهور لها بدبى و بلغ سعر الإطلالة 594 ألف جنيه .



وتتميز نسرين طافش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد نسرين طافش ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.