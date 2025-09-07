موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور



أثار موقع "Live Science" الأمريكي اهتمامًا واسعًا بعد نشره تقريرًا يكشف عن أحدث محاولات إعادة بناء وجوه بعض ملوك مصر القديمة، باستخدام تقنيات متطورة في تحليل الجماجم والتصوير ثلاثي الأبعاد، وجاء على رأسها وجه الفرعون المثير للجدل إخناتون.

ووفقًا للتقرير، تعاون فريق من الباحثين بمركز FAPAB الإيطالي مع الخبير البرازيلي المتخصص في إعادة بناء الوجوه ثلاثية الأبعاد Cicero Moraes، لتصميم صورة واقعية استندت إلى جمجمة المومياء المعروفة باسم KV-55، والتي يُعتقد أنها تعود إلى إخناتون، والد الملك توت عنخ آمون.

اعتمد الفريق على طريقة مانشستر المستخدمة في الطب الشرعي، والتي تقوم على بناء ملامح الوجه بشكل تدريجي بدءًا من العظام، ثم العضلات والأنسجة، وصولًا إلى طبقة الجلد، دون إضافة أي عناصر تجميلية مثل الشعر أو المجوهرات، وذلك لإبراز الملامح التشريحية الحقيقية.

وأظهرت النتيجة وجهًا بشريًا طبيعيًا لشاب بملامح واضحة وفك بارز وعيون لوزية الشكل، وهو ما اعتبره الباحثون أقرب تصوير علمي للفرعون الغامض، بعيدًا عن الصور الفنية والمثالية التي اعتادت النقوش والتماثيل تقديمها.

لكن رغم الدقة التقنية، لا تزال هوية المومياء KV-55 محل نقاش بين علماء المصريات، إذ يؤكد بعضهم أنها بالفعل لإخناتون، بينما يرى آخرون أنها قد تخص شخصية ملكية أخرى من الأسرة الثامنة عشرة.

إعادة بناء وجه إخناتون جاءت لتضيف بعدًا جديدًا للنقاش حول ملامح ملوك مصر القديمة، وتفتح الباب أمام المزيد من الدراسات التي تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لإحياء ملامح حضارة ما زالت تبهر العالم حتى اليوم.