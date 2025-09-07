قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا
كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات
رفض قاطع من حزب الله.. الكشف عن خطة لبنان لحصر السلاح في يد الدولة
وزير الخارجية: نرفض العمليات العسكرية بقطاع غزة.. وعلى إسرائيل قبول مقترح الوسطاء
موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم
قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
رنا عصمت

تصدرت  ياسمين الخطيب تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد ظهورها فى حفل ملكة جمال مصر مساء أمس، السبت، وهى ترتدى فستانا مكشوف الصدر واستعانت بالمناديل لقفل الفستان المكشوف. 

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا باللون البينك مكشوف الكتفين والصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

 وتتميز ياسمين الخطيب بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة والملابس الكاجوال الجريئة.

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب.

