قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

تصدرت ياسمين الخطيب تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد ظهورها فى حفل ملكة جمال مصر مساء أمس، السبت، وهى ترتدى فستانا مكشوف الصدر واستعانت بالمناديل لقفل الفستان المكشوف.

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا باللون البينك مكشوف الكتفين والصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

وتتميز ياسمين الخطيب بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة والملابس الكاجوال الجريئة.

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب.