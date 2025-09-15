برسالة مؤثرة.. أيتن عامر تشارك صور التريند الجديد مع والدها

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورا مع والدها الراحل بطريقة التريند الجديد “صورة متصورتهاش”.

وكتبت أيتن عامر عبر حسابها على فيسبوك: "وحشتنى اوى اوى اوى وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان، كل مرة بتحط فى اختبار صعب أو أزمة مفيش حد بيجيى فى دماغى غيرك، اول واحد بيبقى نفسي اجرى عليه واقوله الحقنى بيبقى انت، وجودك كان هيفرق اوى اوى، يمكن عمرى ما قولت ان غيابك مسببلى ازمة كبيرة ولا قولت اللى جوايا، بس هييجى يوم وابقى قوية كفاية انى أواجه وجع قلبي و اطلع كل الكلام اللى جوايا ومقولهوش".

آيتن عامر

وتابعت: “زعلانة منك فى حاجات ومفتقداك فى حاجات اكتر بكتير ومتأكدة ان لو كنت موجود كنت هتبقى السند بس غيابك خلانى أنا السند لنفسي وللى حواليا كمان ، لأن فيا منك كتير خصوصا قوتك وجدعنتك مع الكل ، بس أنا تعبت من كتر القوة وزهقت مبقتش عايزة ادخل حروب ولا عايزة مشاكل، اللى عايز يفهم حاجة يفهمها واللى عايزة ياخد فكرة ياخدها لا هبرر ولا هدافع”.

واستكملت: “بس اتطمن بنتك بميت راجل و مهما قابلت هتفضل واقفة ورأسها فى السما هتاخد استراحة محارب وعمرها ما هتبدأ حروب بس دايما هتكون مستعدة وجاهزة لاى حاجة وساعتها مش هيكون فى احتمالية للخسارة”.

واختتمت: “بحبك ووحشتنى وزعلانة منك ومشبعتش منك وجوايا وجع كبير بس مش هقولك غير كلمة واحدة اتطمن بنتك قدها الترند صورة متصورتهاش دة منتشر اوى اليومين دول واول ما السوشيال ميديا تيم بعتولى الصورة لقتنى بكتب كلام كتير من قلبي وجوايا اكتر من كدة مليون مرة و عندى صور كتير اوى ناقصها وجود بابا حقيقي اسفة لو طولت عليكوا شكلى فضفضت اوى”.