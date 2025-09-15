قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
فن وثقافة

تكريم نهال عنبر ومحمد رضوان في ختام مهرجان بردية السينمائى..اليوم

نهال عنبر و محمد رضوان
نهال عنبر و محمد رضوان
أوركيد سامي

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد دورة السيناريست وحيد حامد، عن تكريم كل من الفنانة نهال عنبر ومحمد رضوان في حفل الختام المقرر اليوم .

 وسيكون ضيف شرف المهرجان الأب بطرس دانيال الذى يسلم الجوائز مع نهال ورضوان ومع لجنة التحكيم للفائزين، والحفل تقدمه الفنانة دينا هريدى ومن إخراج محمد مبروك، ويقدم المطرب محمد شريف فقرة غنائية خلال حفل الختام.

وعرض أمس خلال فعاليات مهرجان بردية السينمائى، عدة أفلام كارتون تم عرضها فى الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب وتم عمل مناقشة مفتوحة مع الأطفال حول الأفلام بعد المشاهدة عن مدى حبهم للسينما وتأثيرها عليهم وما استفادوا منها ثم فقرة أراجوز ثم عرائس ماريونت وتم توزيع قصص أطفال على الأطفال بشكل مجانى .

وانطلقت الثلاثاء الماضى فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة الهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادى والمنتج السعودى خالد الراجح.

وخلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى أعربت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف الافتتاح عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت إلهام شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البرىء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد.

وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبد العزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير.

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية علا الشافعي وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد وآخرون.

وحرص أيضا على حضور حفل الافتتاح المخرج مروان حامد والذى وجه الشكر لإدارة مهرجان بردية السينمائى على إطلاق الدورة الثانية باسم والده الذي مازالت أعماله حتى الآن تحمل رسائل هامة وتاركة بصمة كبيرة مع الجمهور.

وقالت الفنانة هالة صدقي الراحل وحيد حامد قدم أعمالا مهمة في تاريخ السينما المصرية وقدم أهم أعمال تناولت الإرهاب.

وكرم عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى دورة السيناريست الراحل وحيد حامد، منهم الفنانة هالة صدقى ومحمد فهيم وسيمون وشريف إدريس وبوسي شلبي والكاتب محمد بغدادى والمنتج خالد الراجح، وأخرج حفل الافتتاح المخرج محمد مبروك .

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"،  تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.

يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

