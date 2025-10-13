جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام

أشادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة شرم الشيخ للسلام.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها على نستجرام، مصحوبة بأغنية “جات الملوك” للفنان أحمد سعد، معربة عن تقديرها لجهوده.

ياسمين عبد العزيز عبر ستوري انستجرام

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تشجيع الدول الأوروبية لكل الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأنه من المهم تقديم الدول الأوروبية الدعم لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.