سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
فن وثقافة

جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام

سارة عبد الله

أشادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة شرم الشيخ للسلام.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها على نستجرام، مصحوبة بأغنية “جات الملوك” للفنان أحمد سعد، معربة عن تقديرها لجهوده.

ياسمين عبد العزيز عبر ستوري انستجرام 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام. 

وأكد الرئيس السيسي أهمية تشجيع الدول الأوروبية لكل الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأنه من المهم تقديم الدول الأوروبية الدعم لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.

ياسمين عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة شرم الشيخ

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

