مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات بالتعاون مع مؤسسة "كُن عيني"؛ احتفالية "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، وذلك يوم الخميس المقبل.



ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "مع العصا البيضاء، أنت القائد"، تأكيدًا على أن العصا ليست مجرد وسيلة للمساعدة؛ بل رمز للقيادة والاستقلال والثقة بالنفس.



تستهدف فعالية هذا العام تعريف المبصرين -وخاصة طلاب الجامعات- بالتجربة اليومية للكفيف، من خلال عدد من الأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين خوض تجربة فقدان البصر بشكل مؤقت باستخدام عُصابة العين والعصا البيضاء، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "الحواس الأربعة" التي تعتمد على استخدام باقي الحواس كبديل لحاسة البصر، فضلًا عن أنشطة دمج مثل لعبة الشطرنج بين المكفوفين والمبصرين.



و تُقدِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "كُن عيني" - خلال الاحتفالية -خدمة مجانية لإصلاح وصيانة العصا البيضاء للحاضرين ،إلى جانب ورشة تدريبية لتعليم المكفوفين كيفية صيانة عصاهم بأنفسهم.



وتأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم.

وتحرص مكتبة الإسكندرية على تنظيم هذا الحدث سنويًّا منذ عام 2005م؛ دعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونشرًا للوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء ودورها في تمكين المكفوفين من الحركة الآمنة والمشاركة الفاعلة في المجتمع.