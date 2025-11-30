إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الفرعي بني مؤمنة ـ سمسطا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني مؤمنة ـ سمسطا، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.