أخبار بني سويف| المحافظ يناقش نتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري.. وهذه أنشطة وجهود مديرية الزراعة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة



شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال شهر نوفمبر الجاري

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال نوفمبر الجاري، حيث شملت الأعمال الرقابية والميدانية والإرشادية والتنفيذية في مختلف إدارات القطاع الزراعي.

إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA

شارك وفد كلية الإعلام بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة إنجي أبو العز مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، والدكتور أحمد شحاته مدير برنامج الصحافة الرقمية بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA، الذي انطلق اليوم تحت عنوان "تأثيرات الإعلام: القيم الأخلاقية والتطور التكنولوجي".