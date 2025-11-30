قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون
هاني رمزي يكشف تفاصيل تحضير «غبي منه فيه 2».. ويعد الجمهور بمفاجآت جديدة
طيران الاحتلال يضرب غزة .. وقوات إسرائيلية تقتحم مناطق بالضفة الغربية
سعر عيار 24 اليوم 30-11-2025
مدرب «كايزر تشيفز» ينتقد تدخلات لاعبي الزمالك وتعمّد إهدار الوقت أمام فريقه.. ماذا قال؟
«بن يوسف» يكشف كواليس تعادل كايزر تشيفز مع الزمالك: مفاجأة محمد صبحي كانت السبب
«الشمعة» و«موت مُفاجئ» يخطفان الأنظار بحضور جماهيري ضخمة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي|شاهد
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار بني سويف| المحافظ يناقش نتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري.. وهذه أنشطة وجهود مديرية الزراعة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة

شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم  أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال شهر نوفمبر الجاري
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال نوفمبر الجاري، حيث شملت الأعمال الرقابية والميدانية والإرشادية والتنفيذية في مختلف إدارات القطاع الزراعي.

إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
شارك وفد كلية الإعلام بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة إنجي أبو العز مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، والدكتور أحمد شحاته مدير برنامج الصحافة الرقمية بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA، الذي انطلق اليوم تحت عنوان "تأثيرات الإعلام: القيم الأخلاقية والتطور التكنولوجي".

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

تفاجأت.. أول تعليق من معلمة الإسكندرية على قرارات الوزير ضد طلاب متجاوزين

7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

داود: بناء الإنسان سياسة تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي كجزء من المشروع القومي

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

