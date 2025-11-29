قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
محافظات

بسبب بقعة زيت في النيل| خفض ضغوط المياه بمدينة ومركز بني سويف وإيقاف مآخذ محطتين

بقعة زيت ببني سويف
بقعة زيت ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف تأثر خدمات مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة ومركز بني سويف، وذلك نتيجة إجراءات احترازية بسبب ملاحظة ظهور بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.

وأوضحت المهندسة دينا عمر العضو المنتدب للشركة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقوم الشركة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والمعتمدة لضمان سلامة وجودة مياه الشرب، حيث تم رصد بقعة زيت تمتد على جانب من مجرى النيل وتتحرك على الجانب الغربي.

وتم الإيقاف التام لمآخذ محطتي مياه الشرب (الأمريكي – أبو سليم) بمدينة ومركز بني سويف، مع استمرار المتابعة الدقيقة من خلال فرق المعامل المركزية على مدار الساعة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه في مناطق الخدمة بمدينة ومركز بني سويف، حفاظًا على منسوب الخزانات بالمحطات وفق الإجراءات المتبعة، وذلك لحين زوال تأثير البقعة وتمكّن المحطات من العودة للتشغيل الطبيعي.

وتقوم فرق المعامل بالشركة بمتابعة حركة بقعة الزيت في مركزي ناصر والواسطى، ورصد أي تأثير محتمل على تشغيل مآخذ محطات مياه الشرب هناك.

وطالبت الشركة المواطنين بترشيد الاستهلاك قدر الإمكان لحين انتهاء الحالة الطارئة، مؤكدة أنها ستعلن فور عودة التشغيل إلى وضعه الطبيعي.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

