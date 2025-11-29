بسبب بقعة زيت في النيل| خفض ضغوط المياه بمدينة ومركز بني سويف وإيقاف مآخذ محطتين

أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف تأثر خدمات مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة ومركز بني سويف، وذلك نتيجة إجراءات احترازية بسبب ملاحظة ظهور بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.

وأوضحت المهندسة دينا عمر العضو المنتدب للشركة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقوم الشركة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والمعتمدة لضمان سلامة وجودة مياه الشرب، حيث تم رصد بقعة زيت تمتد على جانب من مجرى النيل وتتحرك على الجانب الغربي.

وتم الإيقاف التام لمآخذ محطتي مياه الشرب (الأمريكي – أبو سليم) بمدينة ومركز بني سويف، مع استمرار المتابعة الدقيقة من خلال فرق المعامل المركزية على مدار الساعة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه في مناطق الخدمة بمدينة ومركز بني سويف، حفاظًا على منسوب الخزانات بالمحطات وفق الإجراءات المتبعة، وذلك لحين زوال تأثير البقعة وتمكّن المحطات من العودة للتشغيل الطبيعي.

وتقوم فرق المعامل بالشركة بمتابعة حركة بقعة الزيت في مركزي ناصر والواسطى، ورصد أي تأثير محتمل على تشغيل مآخذ محطات مياه الشرب هناك.

وطالبت الشركة المواطنين بترشيد الاستهلاك قدر الإمكان لحين انتهاء الحالة الطارئة، مؤكدة أنها ستعلن فور عودة التشغيل إلى وضعه الطبيعي.