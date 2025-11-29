مرور مفاجئ من صحة بني سويف على مستشفى سمسطا لمتابعة جودة الخدمات

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، مساء الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى سمسطا المركزي، في إطار المتابعة الدورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات.

وقامت الدكتورة أزهار جابر رجب بالمرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، شملت قسم الاستقبال، والعناية المركزة، والقسم الداخلي.

وتم خلال الجولة التأكد من انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين والمترددين على المستشفى.

وأكدت مديرية الصحة أهمية الحفاظ على مستوى الجاهزية ورفع كفاءة الخدمات الطبية ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية بمحافظة بني سويف.