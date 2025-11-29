قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرور مفاجئ من صحة بني سويف على مستشفى سمسطا لمتابعة جودة الخدمات

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، مساء الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى سمسطا المركزي، في إطار المتابعة الدورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات.

وقامت الدكتورة أزهار جابر رجب بالمرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، شملت قسم الاستقبال، والعناية المركزة، والقسم الداخلي.

وتم خلال الجولة التأكد من انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين والمترددين على المستشفى.

وأكدت مديرية الصحة أهمية الحفاظ على مستوى الجاهزية ورفع كفاءة الخدمات الطبية ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الرعاية الصحية بمحافظة بني سويف.

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار

وزير قطاع الأعمال: التعاون مع الجزائر والدول الأفريقية لبناء صناعة دوائية رائدة

«التنظيم والإدارة» يعلن موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة تعيين 188 موظفًا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

