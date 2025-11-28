محافظ بني سويف يحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودورها في تعزيز الحوكمة

حصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد مناقشة رسالته بعنوان: "تأثير استخدام تطبيقات الحكومة الإليكترونية على تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية – دراسة تطبيقية على المراكز التكنولوجية في محافظة بني سويف"، والتي جرت مناقشتها بحضور نخبة من الشخصيات التنفيذية والأكاديمية.



وأكد مدير إعلام محافظة بني سويف سعيد رمضان، أن فعاليات المناقشة شهدت حضورًا رفيع المستوى ضم: اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء السابق، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والنائب بلال حبش نائب محافظ بني سويف والأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور عاصم سلامة النائب السابق لمحافظ بني سويف، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، بجانب قيادات أمنية وتنفيذية مرموقة.

وضمت لجنة المناقشة (الأستاذ الدكتور عادل زايد – أستاذ الموارد البشرية بكلية التجارة – جامعة القاهرة ومستشار رئيس الأكاديمية "مشرفًا ورئيسًا"، الأستاذ الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي – أستاذ نظم المعلومات بكلية التجارة – جامعة حلوان "عضوًا"، الأستاذة الدكتورة سالي عمران – أستاذ الموارد البشرية بكلية التجارة – جامعة القاهرة "عضوًا"، الأستاذ الدكتور محمد شميس – أستاذ إدارة الأعمال المساعد ومدير برنامج الماجستير المهني بالأكاديمية "مشرفًا مشاركًا وعضوًا".

وأوضح مدير الإعلام أن المحافظ استعرض خلال المناقشة تفاصيل رسالته البحثية التي اعتمدت على دراسة ميدانية موسعة داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وشملت تحليل مستوى الجاهزية الرقمية، وفاعلية الميكنة والتحصيل الإلكتروني، وتأثير التحول الرقمي على الشفافية ومنع البيروقراطية وسرعة إنجاز الخدمات، إضافة إلى تقييم مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة.

ارتكزت الرسالة على ثلاثة محاور رئيسية: الأول: أثر البنية الرقمية على جودة الخدمة، والثاني: دور التحول الإليكتروني في دعم الشفافية والحوكمة، والثالث: دور تدريب العاملين وتأهيلهم في إنجاح منظومة التحول الرقمي، وقد انتهت الدراسة إلى نتائج أكدت أن بني سويف أصبحت نموذجًا متميزًا في منظومة الحكومة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير الإعلام إلى أن محافظ بني سويف قدّم عرضًا يعكس خبرته التنفيذية والعلمية، مستندًا إلى مسيرته المهنية كأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإلى كونه طبيبًا حاصلًا على دراسات متقدمة في إدارة المستشفيات وإدارة النظم الصحية وفي العلوم الإدارية، فضلًا عن خبراته التنفيذية كنائب لمحافظ بورسعيد قبل توليه قيادة محافظة بني سويف، وهي الخلفية التي مكنته من إدارة الملفات المحلية بمنهج علمي يعتمد على الدراسة والتحليل.

وأضاف مدير الإعلام أن الحضور حرصوا على توجيه تهنئة خاصة للمحافظ، حيث أعرب محافظا الجيزة والقليوبية عن تقديرهما لجهده العلمي وتفانيه في تطوير الأداء الحكومي، مؤكدين أن الرسالة تُعد توثيقًا لتجربة ناجحة ومتكاملة في مجال التحول الرقمي.

فيما أشاد الدكتور حسام الملاحي بالنهج العلمي للمحافظ وحرصه الدائم على دمج البحث الأكاديمي بالعمل التنفيذي، بينما عبّر نائب المحافظ بلال حبش عن فخره بما قدمه المحافظ من نموذج قيادي شبابي ناجح، وأكد الدكتور عاصم سلامة أن بني سويف أصبحت نموذجًا يُدرَّس في الإدارة المحلية، بينما أكد النائب نادر نسيم أن ما تحقق في بني سويف خلال السنوات الست الأخيرة يجسد رؤية واضحة قائمة على العلم والعمل.

وفي السياق ذاته، نقل مدير الإعلام عن المحافظ شكره وتقديره لكل الحضور، معربًا عن امتنانه لدعمهم ومشاركتهم، ومؤكدًا أن وجود هذه الشخصيات المرموقة في المناقشة حمل رسالة تقدير متبادلة، وأن العمل التنفيذي لا يكتمل إلا بالتعاون والتكامل بين المحافظات والجامعات والقيادات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء جهاز إداري قوي ومتطور يضع المواطن في مقدمة أولوياته.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف خلال 6 سنوات بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم شهدت تطورًا كبيرًا في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، من خلال تطوير 9 مراكز تكنولوجية تقدم 56 خدمة موحدة، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وتفعيل وحدة المتغيرات المكانية، ووحدة الرصد الميداني وقياس رضا المواطن، وتطوير غرفة الأزمات وربطها بمجلس الوزراء، وإنشاء وحدات متخصصة مثل الوحدة الاقتصادية ووحدة السكان، إلى جانب تدريب عشرات القيادات الشابة على آليات التحول الرقمي وإدارة الخدمات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

كما شهدت المحافظة نقلة نوعية في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، ونجاحات في الصناعة والاستثمار، ومشروعات حياة كريمة، وتطوير الطرق، والتعليم، والصحة، والزراعة، والسياحة، بما جعل المحافظة واحدة من النماذج الأكثر تميزًا في تنفيذ مشروع الجمهورية الجديدة، ونموذجًا يُستشهد به في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة.



