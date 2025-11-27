قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيهات بتسريع وتيرة فحص طلبات التصالح في بني سويف بعد مد المهلة 6 أشهر

بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح، بحضور: المهندسةمها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح ،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

 

ناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز،و تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.

 

حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ" الدكتور محمد هاني غنيم "بأهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدف  وفق البرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لاسيما بعد موافقة الحكومة على مد تلقى الطلبات  6 أشهر إضافية.

 

تجدر الإشارة إلى  قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 366لسنة 2025، لمد الفترة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة  6 أشهر إضافية اعتباراً من 5 نوفمبر 2025،وفقا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي.

