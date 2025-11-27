رحلة تفاعلية .. جامعة بني سويف تُعزز مهارات الطلاب المهنية عبر زيارات مؤسسات المجتمع

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قامت كلية الخدمة الاجتماعية بتنفيذ الزيارة الميدانية الثانية لطلاب المستوى الأول إلى عدد من المؤسسات المجتمعية المهتمة بالفئات الأولى بالرعاية، شملت: جمعية الحق في الحياة، دار المسنين، مجمع الدفاع الاجتماعي، النور والأمل للمكفوفين، وجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام. جاء ذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد الإلهي حسن، عميد الكلية.

كما جرى الإشراف التنفيذي من الأستاذ الدكتور فضل محمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد الدسوقي، مدير وحدة التدريب الميداني، وشارك في تنظيم ومتابعة تنفيذ الزيارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة التدريب الميداني للكلية، والتي تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب المهنية وإكسابهم مهارات التعامل مع مختلف الفئات والمؤسسات، بما يضمن إعداد جيل من الأخصائيين الاجتماعيين القادرين على أداء دورهم بفاعلية وكفاءة.

وأشار الدكتور هنداوي إلى أنه خلال الزيارات، قام الطلاب بحوار تفاعلي مع مختلف الفئات، مقدمين الدعم والمساندة الاجتماعية والنفسية لتلك الفئات، مؤكدين استمرار الكلية في تقديم كافة أشكال الدعم خلال الزيارات المقبلة.