المتر بـ 91 ألف جنيه .. بيع 9 محال بأسيوط الجديدة بقيمة 18مليون جنيه
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحلقة نقاشية حول المسيحية في زمن التحولات |صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات الحلقة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان "المسيحية في زمن التحوّلات: التحديات الراهنة واستشراف آفاق اللاهوت العربي"، وذلك برعاية دار نشر "رجاء للجميع" برئاسة الدكتور القس راضي عطالله، وبمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين من قيادات الكنيسة، وعدد من المهتمين بالشأن اللاهوتي.

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور القس راضي عطالله بالحضور، معبّرًا عن اعتزازه العميق بمشاركة وحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في هذا اللقاء اللاهوتي المميز. 

الحرية الدينية وحقوق الإنسان

وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة للحوار اللاهوتي والفكري، مشيدًا بدور الدكتور القس أندريه زكي في تعزيز النقاش حول التحديات الراهنة التي تواجه المسيحية في المنطقة العربية، واستشراف سبل تطوير خطاب لاهوتي معاصر يتفاعل مع قضايا الإنسان والمجتمع.

قدّم بعد ذلك الدكتور القس أندريه زكي مداخلة رئيسية بعنوان "الحرية الدينية وحقوق الإنسان: كيف تتفاعل المسيحية المعاصرة مع قضايا المواطنة والتعددية"، مؤكدًا أن المسيحية تمتلك تراثًا أصيلًا في الدفاع عن كرامة الإنسان، وأن حضورها التاريخي في المنطقة يجعلها شريكًا محوريًّا في تعزيز قيم العدالة الاجتماعية واحترام التنوع والمواطنة. 

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تطوير خطاب لاهوتي جديد يتفاعل مع قضايا الإنسان والبيئة والسلام، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح ومواجهة خطاب التطرف. 

كما شملت الفعالية جلسات علمية متنوعة ناقشت موضوعات البيئة والتغير المناخي، والإيمان وأسئلة العلم والإلحاد، والهوية الثقافية في السياق العربي، وتحديات الكنيسة، واللاهوت السياسي وقضايا الحرب والسلام.

ومع بداية اللقاء قدّم القس ناجح فوزي كلمة الترحيب وشرح هدف اللقاء، ثم كلمة الدكتور القس راضي عطالله حول رؤية دار النشر "رجاء للجميع" أعقبها كلمة للمهندس جورج إسحق مدير التحرير. كما شارك الدكتور القس وجيه يوسف بكلمة عن التحديات والفرص أمام الكنيسة العربية ومستقبل حضورها في المنطقة، ثم كلمة الدكتور القس سهيل  مدانات حول العلم والدين.

وفي الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة فنيس نقولا، شهدت الفعالية مشاركة المطران الدكتور منير أنيس بمحاضرة حول الهوية الثقافية المسيحية في السياق العربي، تلتها مشاركة الدكتورة هناء يشوع بمحاضرة حول مسؤولية المسيحية تجاه البيئة والتغير المناخي، ثم القس سهيل سعود بمحاضرة حول اللاهوت السياسي وقضايا السلام والحرب والتهجير. وتخللت الجلسة عدة مناقشات. واختُتمت الجلسات بكلمة للدكتور فينس نقولا حول إطلاق العمل وجدول المواعيد، ثم كلمة ختامية للدكتور القس راضي عطالله.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المسيحية

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

