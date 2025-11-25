قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
مطران بورسعيد: الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

محمد الغزاوى

قال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، وعلى الحياد من الجميع ، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة الشعب.

وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين بالمدينة الباسلة على النزول والمشاركة في التصويت في انتخابات النواب ، موجها كلامه للمواطنين: انزل وشارك وقول رأيك بصراحة، واختار من يمثلك للتعبير عن رأيك ويكون هدفه الأول خدمة الشعب".

وتابع مطران بورسعيد" النزول والمشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة للجميع بأننا جميعا نقف خلف مصر وداعمين للوطن".


جدير بالذكر أنه قد أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في إنتخابات مجلس النواب ظهر أمس في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع اوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة رافعين أعلام مصر عاليا في مشهد وطني يؤكد على الانتماء وحب الوطن.

