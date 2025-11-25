مطران بورسعيد " الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"

قال الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، وعلى الحياد من الجميع ، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة الشعب.

وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين بالمدينة الباسلة على النزول والمشاركة في التصويت في انتخابات النواب ، موجها كلامه للمواطنين: انزل وشارك وقول رأيك بصراحة، واختار من يمثلك للتعبير عن رأيك ويكون هدفه الأول خدمة الشعب".

وتابع مطران بورسعيد" النزول والمشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة للجميع بأننا جميعا نقف خلف مصر وداعمين للوطن".



جدير بالذكر أنه قد أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي في إنتخابات مجلس النواب ظهر أمس في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع اوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة رافعين أعلام مصر عاليا في مشهد وطني يؤكد على الانتماء وحب الوطن.