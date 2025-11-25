في اليوم الثاني لانتخابات النواب.. محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية في يومها الثاني، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لسير العمل داخل اللجان منذ لحظة فتحها أمام المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام، واللواء محمود الجبالي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والعقيد أركان حرب مظهر الهبيان، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وأكد محافظ بورسعيد انتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها واستقبال الناخبين بشكل منظم، موجها بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والدعم للمواطنين مع تقديم جميع التيسيرات لكبار السن وذوي الهمم، وضمان توافر الإجراءات التنظيمية التي تساعد على انسيابية العملية الانتخابية في مختلف المقار.

فتح جميع اللجان الانتخابية وانتظام عملية التصويت على مستوى المحافظة

كما تابع اللواء محب حبشي جاهزية المقار الانتخابية من حيث التجهيزات اللوجيستية ومراجعة تواجد القضاة داخل اللجان، إلى جانب التأكد من تواجد جميع الجهات المختصة لتأمين العملية الانتخابية ومتابعتها داخل المدارس والمقار المحددة على مستوى المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد إن أجهزة المحافظة تعمل بنظام استعداد كامل وعلى مدار 24 ساعة لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.

وأضاف أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة يبلغ 50 لجنة تستعد لاستقبال 544,015 ناخبًا على مدار يومي 24 و25 نوفمبر.

وأكد المحافظ التنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء ومدينة بورفؤاد والقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، بهدف المتابعة الفورية لأي مستجدات ميدانية وسرعة التعامل معها.

ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأن صوت كل مواطن يسهم في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز استقرار الوطن.