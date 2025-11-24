سقطت سيدة من شرف منزل، مساء اليوم الاثنين، أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، في ظل ظروف غامضة.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد خليل الجمسي، بلاغًا، بسقوط سيدة تدعى: شيماء محمد محمد شلبي 50 عامًا، من شرفة منزل أمام مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، لتسقط جثة هامدة.

سقوط سيدة من شرف منزل ببورسعيد في ظروف غامضة

انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول الواقعة وملابساتها، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن والوصول إلى ملابسات الواقعة النهائية.